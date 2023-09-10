Не увидите ни одной бабочки: как навсегда избавиться от моли

Простые продукты помогут быстро справиться с молью

Несмотря на свои маленькие размеры моль способна приносить большой ущерб. Если в доме завелось это насекомое, можно попрощаться с меховыми и шерстяными вещами.

Существует много доступных народных способов, которые помогают избавиться от моли. Но из-за того, что это насекомое не переносит некоторые запахи, одним из лучших средств от насекомых являются саше.

Как избавиться от моли

Борьбу с молью следует начинать со стирки и уборки. По возможности перестирайте вещи на программе с высокой температурой стирки. Вещи, которые нельзя стирать в горячей воде, можно сдать в химчистку.

Также следует тщательно почистить ковры, домашний текстиль, прочистить вентиляционные отверстия и вымыть шкафы. После этого разложите на полках ароматические саше от моли.

Соберите шкурку цитрусовых, высушите ее и измельчите в кофемолке. Полученный порошок пересыпьте в полотняные мешочки, которые нужно хранить в шкафу. Сильный запах будет отпугивать моль.

При желании можно не измельчать кожуру, а просто разложить ее там, где хранятся вещи.

Еще одним доступным средством от моли является кофе. Он будет не только отпугивать вредителей, но и поглощать неприятные запахи. Смешайте кофейные зерна с кожурой цитрусовых, чтобы наверняка избавиться от моли.

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