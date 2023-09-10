Некоторые предметы нельзя протирать бумажным полотенцем: про эту тонкость мало кто знает

Бумажные полотенца — незаменимые помощники в быту, но далеко не всегда их можно использовать

Настоящей находкой в быту являются бумажные полотенца. Их можно применять не только для ухода за кожей рук и лица, но и для того, чтобы бороться с различного рода загрязнениями, впитывать излишки жидкости на поверхностях. С его помощью можно легко отмыть пластиковые контейнеры от жира и неприятного запаха. После использования полотенце просто отправляется в мусорное ведро.

Но не всегда использование этого средства оправдано и не приносит дополнительных хлопот. Есть случаи, когда бумажное полотенце лучше не применять.

Какие предметы нельзя протирать бумажным полотенцем

Прежде всего бумажное полотенце не стоит применять в тех случаях, когда он может сильно размокнуть, а его мелкие частицы прилипнут к поверхности. Не рекомендуется очищать полотенцем из бумаги разделочную доску. Оно впитает лишнюю влагу, но оставит после себя волока, которые придется тщательно вымывать водой.

То же касается и случаев ухода за мебелью из натурального дерева. Бумажное полотенце оставит волокна целлюлозы в пористой структуре древесины, откуда их практически невозможно удалить.

Если на ковер разольется жидкость, не спешите выводить пятно с помощью бумажного полотенца. Бумага размокнет и развалится на мелкие частицы, тем самым запачкает ковер еще больше. В таком случае лучше всего использовать мягкую ткань, которая хорошо впитывает влагу.

Никогда не протирайте очки, экран смартфона, ноутбука и телевизора бумажным полотенцем или салфетками. Только на первый взгляд кажется, что они мягкие и не навредят покрытию. На самом деле бумага может оставить после себя царапины. Поэтому в этих случаях лучше всего использовать микрофибру или замшу.

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