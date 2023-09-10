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Душевая лейка будет сиять: фантастический трюк за 15 минут уберет налет и грибок

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Не забывайте регулярно очищать насадку для душа Новость обновлена 10 сентября 2023, 19:06
Не забывайте регулярно очищать насадку для душа. Фото Pexels

Вода должна проходить через чистые отверстия, поэтому важно мыть душевую лейку

Если душевая лейка загрязнена, то это не только ухудшает гигиену, размножает грибок в ванной комнате, а и может негативно отразиться на напоре воды. Однако привести насадку в порядок поможет всего одно подручное средство.

Для очистки душевой лейки используйте не уксус и пищевую соду, а более эффективный продукт – лимонную кислоту. Действенным лайфхаком поделилось издание Express.

Так, со временем насадка для душа покрывается известковыми отложениями, а еще там нередко возникает грибок. К счастью, лимонная кислота с легкостью удалит любые загрязнения. Натуральный ингредиент быстро растворяет стойкий известковый налет, ржавчину и плесень.

Как очистить насадку для душа:

  1. Снимите душевую лейку и поместите ее в емкость с водой. Насадка для душа должна быть полностью покрыта водой.
  2. Растворите чайную ложку лимонной кислоты в небольшом количестве холодной воды и добавьте смесь в миску.
  3. Вращайте насадку душа в воде, чтобы кислота могла добраться до каждой ее части.
  4. Оставьте лейку в кислом растворе на период от 15 до 45 минут, чтобы весь налет исчез.
  5. Промойте насадку под чистой водой, подсоедините и спустите воду, чтобы вся кислота была смыта.

Ранее "Телеграф" делился еще одним лайфхаком-находкой для ванной комнаты. Чтобы в помещении сохранялся приятный аромат, попробуйте трюк с мусорным ведром, это заменит использование ароматических спреев.

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