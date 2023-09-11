Чтобы котлеты были вкусными: как правильно заморозить фарш
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Мясо – один из тех продуктов, которые мы употребляем почти каждый день. Чтобы не ходить каждый раз на рынок или в магазин за порцией мяса для любимых котлет, часто покупаем его заранее, делим на порции и замораживаем.
Правильно ли мы это делаем, расскажем вместе со Smachnonews. Готовьте с этими хитростями идеальные блюда!
Как правильно замораживать фарш
Замораживать можно только свежий, только что приготовленный фарш. Магазинный фарш лучше не прятать в морозилку — все дело в том, что вы не знаете реальной даты его производства.
Замораживать можно и чистый фарш, и с примесями. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Но учтите, что лучше сохраняется именно чистый фарш.
Как можно заморозить фарш
Самыми популярными способами являются:
- заморозка фарша в пакетах. Для этого сформируйте его в шарики по 200 – 300 граммов, выложите на противень, заморозьте, а затем сложите в пакеты. Для порционной заморозки разделите пласт палочкой — так можно будет легко достать то количество фарша, которое вам необходимо.
- в формочках — так удобно делать мясные кубики для первых блюд. Для этого формы для люда выложите пищевой пленкой, поместите в них фарш и отправьте в морозилку. Когда кубики заморозятся, извлеките их и переложите в пакет.
- в силиконовых формах. Чтобы они не потеряли свою форму, перед обжариванием фарш поместите в кипяток.
Сколько хранится фарш в морозилке
В случае, если в него не попадает воздух, фарш может храниться до 4-х месяцев. Если же контакт с воздухом происходит — 2-3 месяца.
Приготовьте из фарша вкусные котлеты по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!