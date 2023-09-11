Станет безупречно чистой: чем чистить белую мебель

Небольшие хитрости помогут удалить все загрязнения и мебель всегда будет выглядеть как новая

Белая мебель является основой многих стилей интерьера. Она делает пространство светлее и воздушнее. Но далеко не каждый решается на покупку белой лакированной мебели для своего дома, так как она требует частого и бережного ухода. На самом деле доступные средства помогут сделать так, чтобы мебель всегда выглядела чистой и сияющей.

Для ежедневного ухода за лакированной мебелью и удаления пыли используйте влажную ткань, смоченную теплой водой и сухую мягкую ткань из микрофибры, чтобы удалять остатки влаги и придавать поверхности блеск.

Пожелтение из-за воздействия солнца. Если ваша лакированная мебель приобрела желтый оттенок из-за солнца, вы можете восстановить ее блеск с помощью перекиси водорода. Нанесите средство и аккуратно потрите в течение нескольких минут. Затем обязательно хорошо высушите поверхность и отполируйте ее сухой тканью, вернув ей первоначальный блеск.

Поверхность стала матовой. Если лакированная мебель потеряла блеск и выглядит тусклой, можно приготовить смесь скипидара и льняного масла. Оба компонента нужно взять в равных пропорциях. Нанесите смесь на поверхность чистой тканью, а затем протрите другой сухой тканью, чтобы восстановить блеск мебели.

Следы от маркера или ручки. Чтобы их удалить, смочите чистую ткань спиртом и энергично потрите пятно до его полного исчезновения. Повторите процедуру, если удалить пятно с первого раза не получилось.

Масляные, жирные пятна. Используйте ткань, смоченную в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта. Обязательно вытирайте поверхность другой сухой безворсовой тканью.

Следы пальцев. Такой вид загрязнения удаляется с помощью тряпки, смоченной в теплой воде с добавлением небольшого количества аммиака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем протирать поверхности, чтобы на них еще долго не оседала пыль.