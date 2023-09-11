Два доступных средства и ржавчины как не бывало: хитрый трюк для дома

Избавиться от ржавчины можно без применения агрессивных средств

Ржавчина может внезапно появится на предметах домашнего обихода в любой момент. Далеко не на всех поверхностях можно применить специализированное средство от ржавчины, либо снять ее стальной щеткой или наждачной бумагой.

В то же время есть можно смешать самое простое, быстрое и эффективное средство от ржавчины из двух ингредиентов, которые есть в любом доме.

Как растворить ржавчину

Для приготовления средства понадобится лимонная кислота и перекись водорода. Также стоит иметь под рукой пластиковый контейнер. Он потребуется в качестве емкости, в которой будет очищаться ржавый предмет.

В контейнер необходимо налить столько перекиси водорода, чтобы полностью погрузить в нее ржавый предмет. После этого добавить лимонную кислоту. Чем больше этого средства, тем быстрее растворится ржавчина. Необходимо, чтобы все крупицы кислоты растворились в перекиси водорода. В полученный раствор необходимо погрузить ржавый предмет.

В результате реакции будет происходить бурение и нагрев раствора. Ржавчина исчезнет за считанные минуты, а под ней останется металл без повреждений.

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