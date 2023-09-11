Укр

Два доступных средства и ржавчины как не бывало: хитрый трюк для дома

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ржавчина
Ржавчина. Фото Pixabay

Избавиться от ржавчины можно без применения агрессивных средств

Ржавчина может внезапно появится на предметах домашнего обихода в любой момент. Далеко не на всех поверхностях можно применить специализированное средство от ржавчины, либо снять ее стальной щеткой или наждачной бумагой.

В то же время есть можно смешать самое простое, быстрое и эффективное средство от ржавчины из двух ингредиентов, которые есть в любом доме.

Как растворить ржавчину

Для приготовления средства понадобится лимонная кислота и перекись водорода. Также стоит иметь под рукой пластиковый контейнер. Он потребуется в качестве емкости, в которой будет очищаться ржавый предмет.

В контейнер необходимо налить столько перекиси водорода, чтобы полностью погрузить в нее ржавый предмет. После этого добавить лимонную кислоту. Чем больше этого средства, тем быстрее растворится ржавчина. Необходимо, чтобы все крупицы кислоты растворились в перекиси водорода. В полученный раствор необходимо погрузить ржавый предмет.

В результате реакции будет происходить бурение и нагрев раствора. Ржавчина исчезнет за считанные минуты, а под ней останется металл без повреждений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко избавиться от плесени в доме.

Теги:
#Лайфхак #Ржавчина