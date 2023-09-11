Весь жир исчезнет: фантастический трюк без лишних усилий очистит духовку

Вместо магазинных химикатов попробуйте удалить грязь в духовке с помощью подручных средств

Один из самых загрязненных приборов на кухне – духовка, однако ее просто очистить без использования магазинной бытовой химии. Удалить жир помогут два компонента, которые найдутся в вашем доме.

Чтобы очистить духовку от жира, воспользуйтесь простым лайфхаком. Об этом рассказывает издание Express.

Так, лимон в сочетании с пищевой содой быстро очистит духовку от остатков пищи и другой грязи. Цитрус обладает мощным действием в уничтожении бактерий и избавлении от жира. Благодаря натуральной кислоте этот фрукт часто используется в уборке.

Блогер @mama_mila в TikTok показала на видео, как использовать лимон для чистки духовки. Для этого вам нужно наполнить миску водой и положить один нарезанный лимон. Затем поставьте емкость в духовку на 20 минут или просто до тех пор, пока не заметите пар. Обязательно следите за смесью на протяжении всего процесса, чтобы она не выкипела. Комбинация цитруса и воды пропарит духовку, благодаря чему загрязнение будет просто удалить.

После вам нужно посыпать пищевую соду на поверхность духовки и использовать лимонную воду, чтобы без лишних усилий убрать жир и грязь. Вы можете нанести смесь на тряпку из микрофибры, а затем протереть все участки внутри прибора.

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