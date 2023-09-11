Зачем ставить на ночь стакан уксуса в холодильник: совет, которого вам не хватало

Простое и очень эффективное решение популярной проблемы

Чтобы холодильник дольше оставался в хорошем состоянии, без загрязнений, необходимо периодически тщательно его чистить. Однако даже с этим никто не застрахован от такого "сюрприза", как неприятный запах из холодильника. К счастью, есть один очень простой, быстрый и экономичный совет, как эту проблему решить.

Все, что вам нужно — это стакан уксуса, пишет портал santeplus. Ну и прежде чем применять этот лайфхак, обязательно сначала наведите порядок внутри своего холодильника.

Зачем ставить уксус на ночь в холодильник

Все просто, уксус — это натуральный ингредиент, который отлично устраняет любые неприятные запахи, при чем не только из холодильника. Также он известен своими очищающими, пятновыводящими и обезжиривающими свойствами. Однако сегодня только про неприятные запахи.

Проверьте продукты с истекшим сроком годности или плесенью, наведите порядок на полках и осмотрите стенки холодильника, чтобы убедиться, что не пролились напитки, такие как молоко или вино. Затем тщательно очистите каждую поверхность, и поставьте стакан уксуса на полку и оставьте его на ночь. За это время, пока холодильник не открывается, уксус уловит любой неприятный запах, чтобы полностью его устранить.

"Телеграф" писал ранее, какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника. Хозяйкам следует взять это на заметку.