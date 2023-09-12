Вы можете превратить соус в яд: как правильно хранить майонез

Эти правила должен знать каждый

Майонез — французский соус, который прижился в Украине и в большинстве семей всегда есть в холодильнике. Это идеальная основа для множества заправок, а также отличное дополнение к бутерброду или салату. Его можно легко купить в магазине или сделать своими руками.

Для начала стоить отметить, что наиболее адекватная продолжительность "жизни" закрытого майонеза — 20-30 суток. Если производитель разрешает хранить продукт дольше, значит, в его составе огромное количество "химии". Более подробно о хранении майонеза расскажем вместе с "УНИАН".

Как правильно хранить закрытый майонез в холодильнике и без него

Майонез в закрытом виде может храниться только при температуре от 0 до 18 градусов. Лучше всего для этого подходят охлажденные камеры (холодильник, например) или сухие помещения с хорошей вентиляцией.

Информация о хранении продукта без холодильника указывается на упаковке. Срок хранения зависит от состава, количества пищевых добавок и консервантов.

Как хранить майонез после открытия

После открытия упаковки сроки хранения соуса сокращаются в несколько раз. В этом случае хранить майонез без холодильника категорически запрещается — в нем начнут образовываться болезнетворные бактерии, а соус превратится в яд. Хранить открытую упаковку нужно только в холодильной камере при температуре максимум 7 градусов и не дольше 14 дней.

Майонез можно переложить из открытой полиэтиленовой упаковки в чистую стеклянную банку с плотно завинчивающейся крышкой. Таким образом вы продлите срок хранения продукта.

Ни в коем случае не облизывайте надрезанный край майонезной пачки. В этом случае внутри упаковки, прямо на майонезе появятся миллионы вредоносных микроорганизмов.

Как хранить домашний майонез без яиц и с ними

Если в составе продукта есть желтки, испортиться он может быстрее. Такой майонез можно хранить до четырех дней, но лучше съесть его сразу. Идеальное для хранения место — холодильник с температурой хранения 4-7 градусов.

Майонез без яиц хранится дольше 5-6 дней при тех же условиях, что и с желтками. Если вы хотите продлить срок еще на пару дней, добавьте в соус 1-2 чайных ложки горчицы.

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