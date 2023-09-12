Александров день 12 сентября: что нельзя делать, если не хотите проблем с деньгами

На Александра Сытника накрывали богатые столы

Во вторник, 12 сентября, в православной церкви за календарем отмечается память нескольких святых, которые носят имя Александр: святителя Александра, патриарха Константинопольского; князя Александра Невского; преподобного Александра Свирского, игумена.

В народе Александра прозвали Сытником, так как 12 сентября, после строгого однодневного поста, наступало время обильных пиршеств. На Александра Сытника готовили пироги, караваи, угощали ими гостей. Обязательно подавали ячменную кашу на молоке и свежий хлеб из зерна нового урожая.

Супружеские пары, мечтающие о появлении сына, в этот праздник молили святого о будущем пополнении в семье. По православной традиции христиане верили, что святой ответит на их молитвы и дарует им долгожданного наследника.

Что нельзя делать 12 сентября

Плакать – к семейным ссорам.

Завести котенка – к несчастью.

Считать мелочь до обеда — будут проблемы с финансами.

Мстить и совершать плохие поступки — вернутся к вам.

Стричься — это может вызвать разочарование в жизни.

Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в сентябре в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней. Оно действует до 15 ноября 2023 года.