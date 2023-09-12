Для чего на самом деле сделаны пупырышки на зубной щетке: они там не просто так

Настоящее назначение неровности на обратной стороне зубной щетки

Зубная щетка — предмет ежедневного использования, без которого трудно представить комфортную чистку зубов. Несмотря на это далеко не все знакомы со всеми опциями, которые присущи щетке.

Неотъемлемой частью каждой щетки для чистки зубов является необычная обратная сторона. Редко какая щетка сделана гладкой с обратной от щетины стороны. Обычно на ней располагаются пупырышки или другие неровности из пластика или силикона. Как и разноцветная щетина, сделаны они на щетке не просто так, а выполняют важную функцию.

Обратную сторону зубной щетки нужно использовать для очистки языка. Именно он часто является причиной неприятного запаха изо рта, так как на нем скапливается налет.

После тщательной чистки зубов необходимо пользоваться обратной стороной щетки и очищать язык. Чистить его нужно плавными равномерными движениями от основания (корня) к кончику языка. В перерывах после нескольких движений щетку лучше споласкивать водой, чтобы смыть накопившийся налет. Также не стоит забывать чистить внутреннюю сторону щек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего в бутылках для вина сделана впадина и как на самом деле правильно использовать отверстие в ручке пылесоса.