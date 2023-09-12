Стоимость — копейки, а результат гарантирован: как отчистить "стиралку" от плесени

Черная плесень нередко появляется именно на манжете барабана

Полное удаление плесени из стиральной машины вполне осуществимо, даже если в ней уже присутствует черная плесень. Решить эту проблему можно за копейки, но результат от чистки вас приятно удивит.

Часто именно на манжете "стиралки" образовывается черная плесень и, как следствие, неприятный запах. Просто и недорого можно почистить машинку от плесени, используя один проверенный лайфхак, пишет cpykami.

Как почистить стиральную машину от плесени

Запустите пустую стиральную машину в любом режиме, который включает подогрев воды до 90 градусов. В отсек для порошка добавьте 2 литра белизны (не геля, а именно жидкости, которая стоит дешево). При необходимости через отсек для порошка добавьте немного воды, чтобы в барабане была смесь воды с белизной, покрывающая большую часть плесени на резиновой уплотнительной манжете. После того как машина поработала примерно час, выключите ее. Не ждите, пока машина начнет сливать воду и выполнять полоскание. Вода должна остаться внутри барабана. В этом состоянии оставьте машину на ночь, чтобы белизна могла эффективно действовать. На следующий день запустите режим "Отжим + слив", а затем откройте машину и проверьте манжет. Он должен быть практически идеально чистым. Если остались следы плесени, нанесите на них белизну в геле (обязательно используйте перчатки), оставьте на полчаса, затем смойте чистой влажной тряпкой. Вы также можете запустить полный цикл стирки с пустым барабаном еще раз, чтобы полностью избавиться от остатков белизны. После этого оставьте дверцу машины открытой, чтобы влага могла испариться и резкий запах полностью выветрился.

Ранее мы писали, как убрать плесень в лотке стиральной машины. Всего 5 минут — и отсек для порошка будет идеально чист.