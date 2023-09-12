Не пропустите: что можно закрыть на зиму в сентябре

Зимой будете лакомиться самой разнообразной вкуснятиной

Чтобы зимой наслаждаться вкусом овощей и фруктов, с мая по ноябрь мы делаем самые разнообразные заготовки. Кроме того, во время войны и отключения электричества такие припасы могут стать настоящим спасением.

Чтобы консервация была действительно вкусной, лучше всего делать её из домашних сезонных продуктов. Вместе с "УНИАН" расскажем, какие заготовки на зиму делают в сентябре.

Что заготовить на зиму в сентябре

В сентябре в садах созревают яблоки. Они отлично подходят для консервирования: из яблок готовят яблочное повидло, компоты и сок.

Из последних летних овощей можно закрывать салаты и овощное ассорти. Зимой вы с удовольствием будете ими лакомиться.

Самые вкусные дыни и арбузы — в сентябре. Из дыни делают варенье и джемы, а арбуз на зиму консервируют в горячем и в холодном виде.

Не прекращается сезон консервирования кабачков. Тут вариантов невероятное множество — от кабачковой икры до десертов из этого овоща.

Еще один король сезона — баклажан. Его также можно консервировать самыми разнообразными способами.

Безусловно, не стоит забывать и о грибах. В сентябре в лесу полно сыроежек, лисичек, подосиновиков, опят, груздей, вешенок.

Из острого и сладкого перца получаются прекрасные салаты и лечо на зиму. Также очень сытными и вкусными получаются консервированные фаршированные перцы.

Начало осени — самое время фасоли. Любители бобовых могут заготовить ее в томате на зиму.

Свекла — ещё один сезонный продукт сентября. Из нее можно приготовить салаты и непревзойденные заправки для борща.

С середины сентября в садах созревает облепиха — очень полезная и невероятно ароматная ягода. Из нее можно приготовить варенье, компоты и джемы.

А заготовки из калины рекомендуется делать тем, кто не боится терпких блюд с легкой остринкой. Джем, компот, повидло или варенье из калины зарядят организм витаминами зимой.

Если на огороде еще остались помидоры, можно их заквасить по-одесски по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вам понравится!