Не пропустите: что можно закрыть на зиму в сентябре
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Зимой будете лакомиться самой разнообразной вкуснятиной
Чтобы зимой наслаждаться вкусом овощей и фруктов, с мая по ноябрь мы делаем самые разнообразные заготовки. Кроме того, во время войны и отключения электричества такие припасы могут стать настоящим спасением.
Чтобы консервация была действительно вкусной, лучше всего делать её из домашних сезонных продуктов. Вместе с "УНИАН" расскажем, какие заготовки на зиму делают в сентябре.
Что заготовить на зиму в сентябре
В сентябре в садах созревают яблоки. Они отлично подходят для консервирования: из яблок готовят яблочное повидло, компоты и сок.
Из последних летних овощей можно закрывать салаты и овощное ассорти. Зимой вы с удовольствием будете ими лакомиться.
Самые вкусные дыни и арбузы — в сентябре. Из дыни делают варенье и джемы, а арбуз на зиму консервируют в горячем и в холодном виде.
Не прекращается сезон консервирования кабачков. Тут вариантов невероятное множество — от кабачковой икры до десертов из этого овоща.
Еще один король сезона — баклажан. Его также можно консервировать самыми разнообразными способами.
Безусловно, не стоит забывать и о грибах. В сентябре в лесу полно сыроежек, лисичек, подосиновиков, опят, груздей, вешенок.
Из острого и сладкого перца получаются прекрасные салаты и лечо на зиму. Также очень сытными и вкусными получаются консервированные фаршированные перцы.
Начало осени — самое время фасоли. Любители бобовых могут заготовить ее в томате на зиму.
Свекла — ещё один сезонный продукт сентября. Из нее можно приготовить салаты и непревзойденные заправки для борща.
С середины сентября в садах созревает облепиха — очень полезная и невероятно ароматная ягода. Из нее можно приготовить варенье, компоты и джемы.
А заготовки из калины рекомендуется делать тем, кто не боится терпких блюд с легкой остринкой. Джем, компот, повидло или варенье из калины зарядят организм витаминами зимой.
Если на огороде еще остались помидоры, можно их заквасить по-одесски по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вам понравится!