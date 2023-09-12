Что скрывают баристы: какая на самом деле разница между американо и эспрессо

Мало кто задумывается над этим, но разница существенная

Мы рассказывали, как удачно выбрать кофе и не выбросить деньги на ветер. Самые "черные" напитки в кафе – это американо и эспрессо. Мало кто, кроме барыста, знает, какая на самом деле между ними разница.

Дело в том, что классический кофе, который варят в эспрессо-машинах – это эспрессо. Насыщенный напиток объемом от 15 до 30 миллилитров готовится из определенного объема кофе под действием давления и температуры. Он имеет яркий вкус и стабильную плотную пенку.

Откуда взялось американо?

Этой "традиции" кофеварения мы должны благодарить американских военных, которые пили кофе в Италии во времена Второй мировой войны. В Америке кофе заваривают иначе – капельным методом. За ним из определенного объема кофе вываривается большое количество напитка, у него гораздо меньшая насыщенность, его можно пить долго. Поэтому, когда военные в Италии заказывали кофе и получали эспрессо, они были растеряны, и просили добавить еще воды. Так и появился кофе американо.

"Американоварение" в Украине

Вместе с кофейными машинами американо проникло на украинский рынок. И сразу завоевало расположение широкой и неприхотливой публики. Ведь если не разбираться в тонкостях, среднему потребителю может показаться, что американо — это втрое больше кофе, чем эспрессо. Но по вкусу она гораздо менее насыщенная, водянистая, без плотной пенки.

Чтобы исправить это, баристы "изобрели" новое американо. Классически в готовое эспрессо объемом 30 миллилитров добавляют воду. 30 миллилитров — это не прихоть и не случайность. Дело в том, что именно столько в среднем вкусного напитка выходит из порции кофе; то, что льется из машины дальше – просто смолы со вкусом горелого кофе.

Поэтому качественные кофейни часто отказываются от приготовления американо и предлагают молочные напитки, такие как капучино и заплатку, или фильтр — кофе, полученный капельным методом. Если же вы все же хотите американо, проследите, чтобы бариста прибавил воды, а не пропустил через кофе весь объем напитка — так будет и вкуснее, и здоровее. Также мы рассказывали, какая разница между капучино и латэ.