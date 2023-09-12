Краны будут как только из магазина: простые хитрости, которые вернут сантехнике былой блеск
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Быстрое, экологичное и по-настоящему экономичное удаление накипи
На смесителях, будь то ванная или кухня, скапливается много грязи, бактерий и других грибков, не говоря уже об этом беспощадном известняке. Это нормально, что сантехника со временем изнашивается, однако кто не мечтает о том, чтобы смесители блестели так же, как в первый день.
Волшебного средства, которое сделает всю работу само, увы, нет, однако есть несколько хитростей, которые помогут упростить уборку. Чтобы облегчить очистку кранов, вот вам несколько быстрых и простых советов от портала santeplus.
Как очистить краны до блеска
- Лимон
Этот маленький желтый фрукт, обладающий нейтрализующими, противогрибковыми и антисептическими свойствами, является одним из натуральных ингредиентов, лучше всего подходящих для придания блеска вашим кранам. Вам понадобится: 1 лимон, горячая вода и салфетка из микрофибры.
Разрежьте лимон пополам или на несколько долек. Протрите кран тканью из микрофибры, чтобы удалить пыль и грязь. Затем проведите ломтиками лимона по всему крану и оставьте на несколько минут. После протрите смесители тканью, смоченной в горячей воде, чтобы удалить остатки лимона.
- Мука
Этот ингредиент отлично удаляет пятна ржавчины и корку грибка с ваших кранов. Вам понадобится: мука, вода и ткань из микрофибры.
Сначала протрите кран тканью из микрофибры, чтобы удалить грязь и пыль. Затем нанесите муку по всему крану и оставьте примерно на 5 минут. Используйте влажную тряпку, чтобы после очистить смеситель от муки.
- Пищевая сода
Следы известкового налета и других бактерий исчезнут как по волшебству всего за несколько минут благодаря этому ингредиенту. Вам понадобится: 1/4 стакана пищевой соды, 1/2 стакана теплой воды и салфетка из микрофибры.
Протрите кран тканью из микрофибры, чтобы удалить всю пыль. Затем смешайте пищевую соду и горячую воду в миске, чтобы получилась паста. Нанесите ее на краны. Оставьте на несколько минут, а затем промойте большим количеством воды и высушите тканью.
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