От затхлости в доме не останется и следа, если сделать это с апельсином

Затхлость трудно побороть одним только проветриванием

Иногда в квартире возникает неприятный запах, который не так легко устранить, просто проветривая помещение — когда вы закрываете окна и двери, запах вновь появляется. Устранение затхлых ароматов в большинстве случаев сложная задача, но это вполне осуществимо.

Избавиться от неприятного запаха в помещениях можно с использованием обычного апельсина. Об этом пишет prostoway. Запах "старости" и затхлости в вашем доме исчезнет полностью.

Как убрать неприятный запах дома

Возьмите один крупный апельсин, снимите его цедру, измельчите ее и поместите в стеклянную банку. Затем залейте эту цедру стаканом уксуса, закройте банку герметично и оставьте раствор в ней на 7 дней. После этого процедите готовый апельсиновый настой и перелейте его в бутылку с распылителем, чтобы опрыскивать все помещения: полы, ковры, шторы и т.д.

Ранее мы писали, как убрать неприятный запах в холодильнике. Этот способ еще и продлевает свежесть продуктов питания внутри устройства.

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