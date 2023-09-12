От затхлости в доме не останется и следа, если сделать это с апельсином
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Затхлость трудно побороть одним только проветриванием
Иногда в квартире возникает неприятный запах, который не так легко устранить, просто проветривая помещение — когда вы закрываете окна и двери, запах вновь появляется. Устранение затхлых ароматов в большинстве случаев сложная задача, но это вполне осуществимо.
Избавиться от неприятного запаха в помещениях можно с использованием обычного апельсина. Об этом пишет prostoway. Запах "старости" и затхлости в вашем доме исчезнет полностью.
Как убрать неприятный запах дома
- Возьмите один крупный апельсин, снимите его цедру, измельчите ее и поместите в стеклянную банку.
- Затем залейте эту цедру стаканом уксуса, закройте банку герметично и оставьте раствор в ней на 7 дней.
- После этого процедите готовый апельсиновый настой и перелейте его в бутылку с распылителем, чтобы опрыскивать все помещения: полы, ковры, шторы и т.д.
Ранее мы писали, как убрать неприятный запах в холодильнике. Этот способ еще и продлевает свежесть продуктов питания внутри устройства.
Также "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха на кухне. Всего лишь три ингредиента помогут справиться с проблемой.