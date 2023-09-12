Чаще, чем вы думаете: сколько раз в неделю надо менять полотенца

Не меняя банные полотенца вовремя, вы рискуете своим здоровьем

Есть что-то очень успокоительное в том, чтобы завернуться в большое, пушистое и мягкое полотенце после ванны или душа. Гораздо менее отрадно думать о микробах и бактериях, которые могут на них размножаться.

Портал Good Housekeeping отмечает, что эти микроорганизмы есть даже на только что вымытой коже, откуда они переносятся на ткань. Поэтому ошибочно думать, что ваше полотенце в ванной подходит всегда, поскольку вы используете его только на чистом теле.

Что будет, если не стирать полотенца

В ванных комнатах, как правило, тепло и влажно. Особенно, если в помещении не очень хорошая вентиляция. Это делает их идеальной средой для размножения бактерий, то есть на вашем полотенце также могут быть микробы и грибки, переносимые воздухом.

Высушивание только что вымытого тела полотенцем, на котором потенциально есть несколько типов бактерий, может привести к разнообразным инфекциям. Кроме того, несвежие полотенца приобретают устойчивый неприятный запах сырости, который потом отчетливо ощущается от вашей кожи.

Как часто нужно менять полотенце

Не паникуйте, нет необходимости стирать банные полотенца после каждого использования. Как часто нужно менять полотенце для тела — по словам экспертов, стирки после каждых 3-4 использований достаточно, чтобы сохранить их гигиену. При этом, если говорить о полотенцах для спортзала, то их нужно стирать каждый раз. Ваши гимнастические полотенца не только покрыты потом, но и могут контактировать в общественном месте со множеством бактерий.

Полотенца для рук следует стирать не реже одного раза в неделю. Но в тех домах, где есть дети, домашние животные или частые гости, может понадобиться стирать полотенца каждые 2-3 дня. Идеальный вариант — выдавать гостям чистое полотенце и стирать его после их ухода. Как часто нужно менять полотенце для лица — раз в 2-3 дня, но если у вас проблемная кожа — лучше чаще. Если вы используете фланель для умывания лица, ее следует стирать после каждого использования.

Ранее мы писали, как предотвратить размножение опасных бактерий у себя на кухне. Кухонные полотенца — это смертельный рассадник инфекций, если неправильно с ними обращаться.