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Поможет одно растение: как навсегда избавиться от пауков

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Пауков отпугивают некоторые запахи
Пауков отпугивают некоторые запахи. Фото freepik.com

Простое решение, чтобы избавиться от непрошеных гостей в доме

Незваные гости в виде пауков могут завестись абсолютно в любом жилом помещении. Они обитают в грязных или темных местах. С холодами пауки начинают искать теплые места и таким образом оказываются внутри жилища. Еще одной причиной появления пауков являются высокая влажность и грязь.

Существует очень много способов избавиться от этих насекомых — от покупной химии до применения народных средств. Одним из самых простых способов прогнать пауков и дома — поставить в комнате растение, запах которого будет их отпугивать.

Дешевый и простой способ избавиться от пауков в доме

Пауки боятся резких ароматов. Против них используют уксус, каштан, цитрусовые, лесные орехи. Но больше всего пауки не выносят аромат мяты.

Даже одного вазона с растущей в нем мятой хватит для того, чтобы изгнать неприятное насекомое из комнаты. Если в доме завелось очень много пауков, в каждом помещении советуют разместить по несколько вазонов и вскоре все насекомые исчезнут без следа.

Для изгнания пауков можно использовать любой вид мяты. Подойдет декоративная имбирная мята, либо карамельная мята, которая устойчива к болезням. Перечную, шоколадную, апельсиновую и яблочную мяту можно будет использовать еще и для придания вкуса различным блюдам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без ядов избавиться от мышей в доме.

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