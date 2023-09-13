Не придется выбрасывать: как можно спасти прокисший суп

Эти способы спасут ваше блюдо

У многих бывали такие ситуации, когда сварили вкусный суп и оставили его на ночь без холодильника. За ночь он может скиснуть и стать непригодным к употреблению.

Иногда спасти ситуацию вполне возможно. Вместе с "УНИАН" рассказываем, что можно сделать, если суп прокис и как спасти прокисший бульон.

Как понять, что суп пропал "намертво"

Чаще всего ситуацию можно оценить и понять с первого взгляда. Для этого существует несколько признаков:

юшка в супе стала вязкой;

пенка на первом блюде;

мутность и как будто грязная вода;

"шелест" супа, который вы не спутаете ни с чем.

Если перед вами отвратительно пахнущий и мутный прокисший суп — лучше не рисковать. А если первое блюдо лишь слегка отдает кислинкой — можно попробовать его спасти.

Как "реанимировать" прокисший суп

В первую очередь прокипятите "подозрительный" суп нужно прокипятить. Во время нагревания у вас развеются все сомнения — если блюдо опасно, оно будет неприятно пахнуть. Если после пяти минут кипячения кисловатый запах не прошел — смело выкидывайте его.

Как спасти прокисший бульон и сам суп

Ситуацию могут спасти приправы — перец, карри, лавровый лист или другие душистые специи. Попробуйте добавить свежую измельченную зелень — она поможет убрать кисловатый аромат. Попробуйте добавить сухой и свежий чеснок.

Вам также может помочь щепотка соды. Попробуйте прокипятить с ней суп, но только тогда, когда блюдо еще не начало "шелестеть" и отвратительно пахнуть. Однако лучше все же понюхайте перед употреблением и не рискуйте даже при малейших сомнениях.

Можно ли есть мясо из прокисшего супа

Не пытайтесь спасти кости или кусочки свинины, или же куриные ножки — это опасная бомба из бактерий. Ни в коем случае не пытайтесь промывать и пережаривать мясо, просто выбрасывайте.

Ранее мы рассказывали, что лучше не добавлять в суп. Вы можете испортить блюдо.