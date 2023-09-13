Вони не будет: с чем промыть стиральную машину, чтобы неприятный запах исчез

Многие используют для очистки стиральной машины таблетки для посудомойки, однако есть более эффективное средство

Иногда в стиральной машине может появиться неприятный запах. Вонь способна просачиваться при стирке, из-за чего вонять будут и ваши вещи, однако эту проблему легко решить.

Чтобы убрать неприятный запах, промойте стиральную машину с одним подручным средством. Об эффективном лайфхаке рассказывает Express.

Если стиральная машина воняет, воспользуйтесь простым способом. Многие используют для чистки прибора таблетки для посудомойки, однако этот продукт слишком агрессивен и может нанеси вред. Натуральная альтернатива – пищевая сода, которая доступна и действенна. После "пустой" стирки с этим ингредиентом намека на запахи сырости, затхлости и грибка не останется.

Так, чтобы избавиться от неприятного запаха в стиральной машине, добавьте в барабан немного пищевой соды (около 500 г). Кристаллы очистят внутренние поверхности прибора, включая трубы, откуда и может исходить вонь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в стиральной машине иногда появляется черная плесень. Однако с неприятностью поможет справиться один фантастический метод.