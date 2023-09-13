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Исчезнет стойкий жир и пригоревшие пятна: всего одно средство идеально очистит грязную сковородку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Очистить сковороду, не повредив ее, идеально подойдет пищевая сода
Очистить сковороду, не повредив ее, идеально подойдет пищевая сода. Фото thespruce.com

Этот совет очень эффективен и экономичен.

Чистка сковородок может оказаться утомительной задачей, тем более что жидкость для мытья посуды иногда не удаляет остатки, оставшиеся на этой посуде. К счастью, на нашей кухне есть один отличный ингредиент, который справится с любой грязью.

Альтернативой моющему средству, которое часто содержит химические вещества, что могут повредить поверхность сковородок, является пищевая сода, пишет портал santeplus. Этот белый порошок удалит стойкие остатки пищи, накипь и придаст блеск вашей посуде.

Как очистить грязную сковороду пищевой содой

Чтобы воспользоваться этим советом, вам понадобится пищевая сода с яблочным уксусом. Комбинация этих двух ингредиентов удаляет любую грязь, прилипшую к сковороде.

Начните с того, что посыпьте посуду тонким слоем белого порошка, а затем обильно полейте раствором натуральной кислоты. Оставьте эту смесь действовать на несколько минут, чтобы она удалила все стойкие остатки. После, все, что вам нужно сделать, это промыть сковородку холодной водой и протереть салфеткой из микрофибры.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.

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