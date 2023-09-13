Порошок для стирки больше не понадобится: интересный лайфхак с каштанами

Экологичный и дешевый способ сделать вещи чистыми

Для того чтобы освежить вещи и отстирать загрязнения не обязательно использовать стиральный порошок. Есть множество доступных средств, которые станут отличной заменой покупной химии. Одно из них — самые обычные конские каштаны.

Покрытые коричневой кожурой плоды чаще всего используются для детских поделок. Но мало кто знает, что они обладают моющей и пенообразующей способностью и потому могут заменить стиральный порошок. При чем использовать их можно не только для ручной, но и для машинной стирки, заверяет блогер с ником treesnpeace в Instagram.

Как стирать вещи каштанами

Есть два способа использовать каштаны для стирки. Оба они предполагают, что накануне плоды будут измельчены. Целиком каштаны в стиральную машину бросать нельзя, чтобы не испортить технику.

Первый способ. Разрежьте каштаны на несколько частей, сложите их в холщовый мешочек и завяжите его. После этого мешочек можно отправить в барабан с грязными вещами и включить стиральную машину.

Второй способ. Приготовить жидкое средство для стирки из каштанов. Для этого помойте плоды, порежьте на небольшие кусочки. Затем залейте нарезку водой так, чтобы она ее полностью покрывала и оставьте на 10-12 часов. Затем процедите каштановый настой. Полученную жидкость используйте, как обычное жидкое средство для стирки.

Жидкое средство для стирки из каштанов пригодно к использованию в течение 5-6 дней. Это при условии, если будет храниться в холодильнике.

Либо же можно измельчить сушеный каштаны до состояния порошка и пересыпать в стеклянную емкость. При необходимости нужно залить 3 ст. л. каштанового порошка ⅔ стакана горячей воды, хорошо взболтать до появления обильной пены и добавить в таз с водой или отсек стиральной машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как часто необходимо менять банное полотенце.