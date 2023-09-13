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Смотрите снизу: крышки этого цвета могут испортить вам консервацию

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Оказывается, не все крышки подходят для всех закруток
Оказывается, не все крышки подходят для всех закруток. Фото Новая доба

Рассказываем о разных видах покрытия крышек

Мы рассказывали, какие банки с консервацией не следует переворачивать после закручивания. Теперь делимся еще одним важным советом, который поможет сохранить ваши заготовки целыми и вкусными.

Если вы сталкивались с тем, что после приготовления консервации крышки моментально начинают ржаветь, эта статья для вас. Вместе с FoodOboz рассказываем, как определить, подходит ли материал, из которого сделаны крышки, для компонентов в закрутках.

Дело в том, что есть разница между крышками с лакированным и нелакированным покрытием. И не всеми крышками можно замучить консервацию с уксусом.

Нелакированные крышки

Такие крышки жестяные. Материал внутри не имеет слоя защиты. При взаимодействии с солью и уксусом он окисляется. Поэтому не выбирайте эти крышки, если в вашем рецепте есть эти компоненты.

Крышки с лакированным покрытием

С наружной стороны такие крышки покрыты лаком, а с внутренней – эмалью. Покрытие экологически чистое и безопасное. Оно предотвращает контакт консервации с металлом крышки.

Именно такие крышки считаются универсальными и подходят всем видам консерваций. Также мы рассказывали, где хранить заготовку, чтобы она простояла до весны без потери вкусовых качеств.

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#Консервация #Лайфхак #Крышки #Заготовка