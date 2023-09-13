Быстро и без разводов: как идеально вымыть окна

Погода для мытья окон тоже имеет значение

Осенью некоторые хозяйки озабочены тем, чтобы накануне холодов привести в порядок окна. Всегда хочется, чтобы стекла сияли и на них не было ни единого развода. При чем сделать это без труда и как можно быстрее.

Справиться с задачей без проблем можно, если прибегнуть к некоторым хитростям. Ведь значение имеет не только инструмент и средство для мытья окон, но и погода.

В какую погоду лучше мыть окна

Как ни странно, солнечная погода — не лучший день для того, чтобы мыть окна. Для этой процедуры лучше всего выбирать сухой, теплый (но не жаркий) и пасмурный день. В солнечный день средства для мытья будут очень быстро испаряться, не спев даже подействовать. А при ярком солнце будет трудно понять, не остались ли разводы на стекле.

С чего начать

Не спешите избавляться от загрязнений на стеклах. Для начала нужно убрать грязь с карниза и рамы. В противном случае, скопившаяся на них грязь смешается с очистителем и еще больше загрязнит стекло.

Чем мыть окна

Результат напрямую зависит от того, насколько удачно были выбраны средства для мытья окон. По желанию можно выбрать покупное средство, или смешать его самостоятельно из подручных продуктов. К примеру, смешать 1/2 стакана уксуса и 1/4 стакана медицинского спирта.

Тряпка для мытья окон должна быть из ткани с минимальным количеством ворса. Идеальный материал — микрофибра.

После того как окна будут вымыты, идеально будет протереть их средством, которое не позволит грязи и пыли оседать на поверхности стекол. Его состав "Телеграф" публиковал ранее.