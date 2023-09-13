Известковый налет мгновенно исчезнет: с каким средством прокипятить чайник

Для очистки чайника не нужны магазинные химикаты, все необходимое найдется в вашем доме

Периодически в чайнике накапливается известковый налет, а внутренние стенки покрывает накипь. Чтобы вернуть чистоту прибору, достаточно использовать один подручный продукт, и речь не о лимонной кислоте.

Быстро и без лишних усилий можно очистить чайник от налета с помощью пищевой соды. Об эффективном лайфхаке рассказывает Express.

Как убрать накипь в чайнике

Пищевая сода – натуральный компонент, который часто помогает домохозяйствам в уборке. Порошок можно использовать не только при выпечке, а и с целью борьбы с известковым налетом. В чайниках сода отлично удаляет белые отложения со дна. Бонус в том, что этот ингредиент доступен, более того, возможно, уже находиться на вашей кухонной полке.

Что нужно делать, чтобы очистить чайник от налета:

Просто добавьте одну-две столовые ложки пищевой соды в чайник и залейте водой; Закипятите и дайте чайнику остыть; Накипь должна раствориться, поэтому обязательно сразу же вылейте жидкость и наполните чайник свежей водой.

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