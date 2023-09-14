Чем протереть оконные рамы, чтобы желтизна исчезла навсегда: будут сиять

Все, что нужно для уборки, есть на вашей кухне

Если вы регулярно устраняете загрязнения в виде грязи, пыли и желтизны с пластиковых окон, то это значительно продлит срок их службы. Желтые пятна, грязные разводы и пыль не только ухудшают внешний вид окон, но также создают благоприятную среду для размножения грибков и бактерий.

Но как очистить пластиковые окна от желтизны и грязи, если проблема уже возникла? Не торопитесь отправляться в магазин за чистящими средствами, ведь все необходимое для уборки у вас есть на кухне, пишет santeplusmag. Просто запаситесь яблочным уксусом, кристаллической содой и обычным моющим средством, которое вы используете для мытья посуды.

Как отбелить оконную раму

Растворите 4 столовые ложки соды в небольшом объеме воды, а затем прибавьте по 4 столовых ложки яблочного уксуса и жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте все компоненты. Раствор готов.

Нанесите состав на оконные косяки и оставьте его там минимум 6 часов. После этого аккуратно протрите поверхность тканью, чтобы убрать пыль и другие загрязнения. Затем тщательно промойте косяки большим количеством воды и высушите их с помощью чистой ткани. Теперь все готово!

Ранее мы писали, чем протереть окна до блеска. Рекомендуется использовать раствор, который можно приготовить из дешевых компонентов.