Чем отмыть обои от жира: поможет один простой продукт прямо с вашей кухни

Ваши обои поможет очистить лайфхак с обычной содой

Обои могут придать комнате красивую и элегантную атмосферу, но иногда вы можете заметить, что они требуют очистки. Пятна жира появляются из-за таких факторов, как отпечатки пальцев, а также разных частиц и пыли, которая оседает.

Портал housedigest предлагает один кухонный ингредиент, который избавит вас от этих неприглядных следов. Лучшее в этом — то, что он есть почти в каждой кухне, это обычная пищевая сода.

Как отмыть обои от жира

Чтобы удалить неприглядные жирные пятна с обоев, вам нужно приготовить пасту из одной чайной ложки воды, смешанной со столовой ложкой пищевой соды. Возьмите чистую губку или ткань, окуните ее в смесь, а затем осторожно протрите ею загрязненный участок обоев. Установите таймер на 5-10 минут – в зависимости от того, насколько сильное пятно – а затем осторожно удалите смесь чистой тканью или губкой. Пятно должно полностью исчезнуть, не повредив обои.

Обои нуждаются в уходе, чтобы они выглядели наилучшим образом, и пищевую соду также можно использовать для этой цели, хотя для этого нужна более разбавленная смесь. Чтобы сделать моющий раствор, смешайте две столовых ложки пищевой соды с пятью литрами воды. Смочите чистую ткань в смеси, а затем осторожно протрите обои, пока они не станут чище. Ткань должна быть слегка влажной, а не пропитанной насквозь.

Как и с любым лайфхаком, есть некоторые вещи, которые вы должны иметь в виду, прежде чем начать:

Во время уборки не следует тереть слишком сильно. Никто не хочет, чтобы стена, оклеенная обоями, имела неровное выцветшее пятно, поэтому лучше действовать осторожно. Лучше повторите процедуру несколько раз, если вы пытаетесь удалить особо стойкую грязь.

Всегда помните о тестировании на небольшом кусочке поверхности. Высококачественные ли у вас обои, обои со сложным узором или даже недорогие — лучшим местом для проверки является угол, который не виден. Даже если на нем нет пятен. Это не займет много времени, но позволит вам увидеть, совместим ли этот способ с вашими обоями, или нет.

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