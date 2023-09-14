Утюг и отпариватель не нужны: как легко погладить гору постельного белья

Удачный способ разгладить все складки на белье без утюга

Гора помятого белья, которое лежит в ожидании глажки, не добавляет настроения хозяйкам. Если после стирки накопилось большое количество вещей, а раскладывать доску и брать в руки утюг нет никакого желания, можно прибегнуть к небольшой хитрости.

Этот способ не подойдет для борьбы с сильными заломами, но поможет убрать небольшую помятость без особых приспособлений. Приложив минимум усилий, вы получите вещи без складок, которые будут мягкими и приятными на ощупь.

Как погладить вещи без утюга

Вам понадобится:

1,5 стакана воды;

1 столовая ложка уксуса;

кондиционер для волос.

Все ингредиенты необходимо смешать и перелить в бутылку с пульверизатором. Полученным раствором опрыскайте складки на одежде и постельном белье, а после слегка растяните ткань рукам. Постельное белье удобнее обрабатывать, когда оно уже надето на спальные принадлежности. После того как жидкость испарится и ткань окончательно просохнет, вещи будут ровненькими.

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