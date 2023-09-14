Один продукт впитает всю вонь из холодильника, морозилки и мусорного бака: фантастический трюк

Можно обойтись без магазинных освежителей воздуха, а использовать средство домашнего обихода

На кухне может появляться неприятный запах. Вонь возникает в холодильниках, морозильных камерах, микроволновках и, конечно, мусорных контейнерах. Однако проблему легко решит пищевая сода, которая, к слову, пригодится и для очистки чайника от налета.

Вместо использования дорогих магазинных освежителей воздуха воспользуйтесь фантастическим трюком с пищевой содой, которая впитает любые ужасные запахи. Об этом лайфхаке говорится в материале Express.

Так, пищевая сода станет помощником в уборке дома. Если вы заметили неприятный запах, исходящий из холодильника, морозильной камеры или микроволновой печи, то просто добавьте в небольшую посуду немного этого порошка. Подручное средство справится с вонью очень быстро.

Вы почувствуете более свежий запах на кухне уже в течение одного-трех дней. Однако помните: пищевую соду следует заменять каждые несколько недель, чтобы она оставалась свежей.

Кроме того, вы можете усовершенствовать этот метод борьбы с вонью на кухне. Попробуйте добавлять пищевую соду со свежим лимоном в мусорные контейнеры, чтобы в помещении подольше сохранялся аромат свежести.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вонь возникает и ванной комнате, там страдает стиральная машина. К счастью, незамысловатый трюк решит проблему с прибором, который плохо пахнет внутри.