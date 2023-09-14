Никогда не стирайте так полотенца: ткань превратится в "колючку"

Добавлять в стиральную машину кондиционер не спешите, он лишь навредит полотенцам

Многие из нас допускают ошибки при стирке полотенец, из-за чего ткань грубеет и становится жесткой. Чтобы полотенца оставались мягкими, помните о простых правилах.

Важно знать о четырех табу, когда стираете полотенца, иначе они превратятся в "колючку". Об этом рассказывает Express.

Ошибка №1 – перегруз стиральной машины. Полотенца не смогут очиститься должным образом, на вещах останутся бактерии и затхлый запах. Если места в барабане будет достаточно, то изделия смогут тщательно выполоскаться.

Ошибка №2 – использование и уксуса, и пищевой соды сразу. Оба бытовых ингредиента применяются по отдельности, чтобы смягчить полотенца. Достаточно добавить 250 мл уксуса в барабан стиральной машины вместе с жидким моющим средством. Альтернатива: смешать восемь столовых ложек соды со стиральным порошком, чтобы вернуть мягкость ткани.

– использование и уксуса, и пищевой соды сразу. Оба бытовых ингредиента применяются по отдельности, чтобы смягчить полотенца. Достаточно добавить 250 мл уксуса в барабан стиральной машины вместе с жидким моющим средством. Альтернатива: смешать восемь столовых ложек соды со стиральным порошком, чтобы вернуть мягкость ткани. Ошибка №3 — слишком много моющего средства. Следуйте инструкциям. Перебор с порошком, в том числе жидким, приведет к налипанию средства внутри стиральной машины и спровоцирует плесень. Ткань станет тусклой и грубой. Полотенцам требуется даже меньше моющего, чем обычным вещам.

Ошибка №4 – добавление кондиционера для белья. Этот продукт сделает волокна менее впитывающими.

Не менее просто сохранять чистоту кухонных полотенец. Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем замочить эти вещи перед стиркой.