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Забудете про желтые подмышки навсегда: хитрости, которые справятся даже с самыми стойкими пятнами пота

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Проверяйте все ингредиенты на небольшом участке ткани Новость обновлена 14 сентября 2023, 19:04
Проверяйте все ингредиенты на небольшом участке ткани. Фото santeplusmag.com

Эффективные советы, которые позволят устранить это неудобство

Неприглядные желтые следы пота на белой одежде особенно трудно удалить, они остаются стойкими даже после машинной стирки, — это знает каждая хозяйка. К счастью, существует несколько натуральных средств борьбы с этим явлением.

Поэтому, если на вашей белой одежде видны следы пота, которые пожелтели от ношения, не паникуйте, пишет santeplus. Делимся полезными советами, которые помогут справиться с этими стойкими пятнами и носить любимую белую одежду.

Как вывести пятна пота с белой одежды

  • Перекись водорода

Просто смочите ткань в этом растворе и потрите желтые пятна пота на одежде. Вы также можете наполнить таз водой, добавить полстакана перекиси водорода и замочите в ней одежду на несколько минут. Затем поместите вещи в машину и постирайте как обычно.

  • Пищевая сода

В таз, наполненный водой, насыпьте две столовые ложки пищевой соды. Замочите в нем одежду и оставьте на один-два часа, затем промойте. Затем положите вещи в стиральную машину и включите программу стирки при температуре 40°.

  • Лимон

Выжмите лимон, затем разбавьте его сок водой. Полученным раствором промокните пятно на ткани и дайте ему высохнуть. Затем постирайте одежду как обычно.

Ранее мы предлагали самостоятельно изготовить гель для стирки. Также мы рассказывали, как правильно стирать вещи в машинке, чтобы они не пускали краску.

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#Стирка #Лайфхак