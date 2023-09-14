Забудете про желтые подмышки навсегда: хитрости, которые справятся даже с самыми стойкими пятнами пота

Эффективные советы, которые позволят устранить это неудобство

Неприглядные желтые следы пота на белой одежде особенно трудно удалить, они остаются стойкими даже после машинной стирки, — это знает каждая хозяйка. К счастью, существует несколько натуральных средств борьбы с этим явлением.

Поэтому, если на вашей белой одежде видны следы пота, которые пожелтели от ношения, не паникуйте, пишет santeplus. Делимся полезными советами, которые помогут справиться с этими стойкими пятнами и носить любимую белую одежду.

Как вывести пятна пота с белой одежды

Перекись водорода

Просто смочите ткань в этом растворе и потрите желтые пятна пота на одежде. Вы также можете наполнить таз водой, добавить полстакана перекиси водорода и замочите в ней одежду на несколько минут. Затем поместите вещи в машину и постирайте как обычно.

Пищевая сода

В таз, наполненный водой, насыпьте две столовые ложки пищевой соды. Замочите в нем одежду и оставьте на один-два часа, затем промойте. Затем положите вещи в стиральную машину и включите программу стирки при температуре 40°.

Лимон

Выжмите лимон, затем разбавьте его сок водой. Полученным раствором промокните пятно на ткани и дайте ему высохнуть. Затем постирайте одежду как обычно.

Ранее мы предлагали самостоятельно изготовить гель для стирки. Также мы рассказывали, как правильно стирать вещи в машинке, чтобы они не пускали краску.