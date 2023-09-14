Избавит от пятен и вони: чем эффективно отстирать очень грязные вещи

Эффект от применения простого средства вас впечатлит

Горчичный порошок широко применяется в быту. Его добавляют в различные блюда, мешают с ним маски для волос, борются с вредителями на огороде. Также его можно использовать для стирки.

Горчичный порошок настолько мощное средство, что может справиться даже с очень старыми загрязнениями.

Как использовать горчичный порошок для стирки

Понадобится время, чтобы горчица хорошо подействовала. Только при длительном контакте вещество смоет растворить грязь в волокнах ткани.

В большой емкости вскипятите 5 литров воды. Добавьте в кипяток 5 столовых ложек горчичного порошка. Хорошо размешайте средство и дайте настояться.

Когда раствор остынет, процедите его.

Замочите полотенца или другие вещи в горчичном растворе на 2 часа, а затем постирайте в машинке как обычно.

Если нужно постирать одну вещь, кипятить воду и растворять в ней горчицу не нужно. Достаточно смешать порошок с небольшим количеством воды до состояния кашицы и нанести на пятно. После этого вещь необходимо положить в полиэтиленовый пакет и оставить на 3-5 часов. По прошествии времени горчицу необходимо смыть под проточной водой и сполоснуть вещь.

Благодаря этому средству можно не только вывести пятна, но и избавиться от неприятного запаха.

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