Избавит от пятен и вони: чем эффективно отстирать очень грязные вещи
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Эффект от применения простого средства вас впечатлит
Горчичный порошок широко применяется в быту. Его добавляют в различные блюда, мешают с ним маски для волос, борются с вредителями на огороде. Также его можно использовать для стирки.
Горчичный порошок настолько мощное средство, что может справиться даже с очень старыми загрязнениями.
Как использовать горчичный порошок для стирки
Понадобится время, чтобы горчица хорошо подействовала. Только при длительном контакте вещество смоет растворить грязь в волокнах ткани.
В большой емкости вскипятите 5 литров воды. Добавьте в кипяток 5 столовых ложек горчичного порошка. Хорошо размешайте средство и дайте настояться.
Когда раствор остынет, процедите его.
Замочите полотенца или другие вещи в горчичном растворе на 2 часа, а затем постирайте в машинке как обычно.
Если нужно постирать одну вещь, кипятить воду и растворять в ней горчицу не нужно. Достаточно смешать порошок с небольшим количеством воды до состояния кашицы и нанести на пятно. После этого вещь необходимо положить в полиэтиленовый пакет и оставить на 3-5 часов. По прошествии времени горчицу необходимо смыть под проточной водой и сполоснуть вещь.
Благодаря этому средству можно не только вывести пятна, но и избавиться от неприятного запаха.
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