Укр

Зачем на тележке в супермаркете петля: мало кто знает, как ее использовать

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тележка для покупок
Тележка для покупок. Фото freepik.com

Мы часто пользуемся этим предметом, но не задумываемся о его настоящем назначении

Покупка продуктов – обязательная процедура, которую все совершают хотя бы раз в неделю. Делая покупки в супермаркете наверняка приходилось замечать, на тележке петлю. Что на нее вешают женские сумки, но истинное предназначение этого элемента другое.

Когда мы делаем покупки, в корзину попадает много разных товаров. Часто она не оборудована дополнительными перегородками, которые помогли бы организовать пространство и отделить некоторые продукты друг от друга. Это могут быть, яйца, которые легко раздавить, или свежее мясо, которое лучше не класть вместе с овощами.

Петля на тележке призвана помочь организовать ее пространство, пишет Onet. На дно тележки лучше размещать самые тяжелые покупки и те, которые упакованы в твердую упаковку.

На петлю можно повесить пакет или сетку и складывать в них продукты, которые могут быть раздавлены другими покупками в тележке. В этих же целях можно использовать откидное сиденье для ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно использовать отверстие в ручке пылесоса и для чего на самом деле сделана синяя сторона ластика.

Теги:
#Супермаркет #Лайфхак #Тележка