Зачем на тележке в супермаркете петля: мало кто знает, как ее использовать

Мы часто пользуемся этим предметом, но не задумываемся о его настоящем назначении

Покупка продуктов – обязательная процедура, которую все совершают хотя бы раз в неделю. Делая покупки в супермаркете наверняка приходилось замечать, на тележке петлю. Что на нее вешают женские сумки, но истинное предназначение этого элемента другое.

Когда мы делаем покупки, в корзину попадает много разных товаров. Часто она не оборудована дополнительными перегородками, которые помогли бы организовать пространство и отделить некоторые продукты друг от друга. Это могут быть, яйца, которые легко раздавить, или свежее мясо, которое лучше не класть вместе с овощами.

Петля на тележке призвана помочь организовать ее пространство, пишет Onet. На дно тележки лучше размещать самые тяжелые покупки и те, которые упакованы в твердую упаковку.

На петлю можно повесить пакет или сетку и складывать в них продукты, которые могут быть раздавлены другими покупками в тележке. В этих же целях можно использовать откидное сиденье для ребенка.

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