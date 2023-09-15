Даже пересушенная одежда станет очень мягкой: используйте средство из аптечки

Белье больше не будет жестким после стирки

Иногда случается так, что после стирки вещи становятся очень жесткими и неприятными на ощупь. Это случается из-за нежелания пользоваться специализированным кондиционером, или если белье долго висело на солнце.

Покупка кондиционера не всегда оправдана. Не всем подходит сильный запах этого средства. К тому же кондиционер не советуют использовать для стирки полотенец, чтобы не испортить их.

Вместо этого для смягчения белья можно применять народное средство, которое продается в каждой аптеке.

Чтобы одежда после стирки была мягкой и нежной и к тому же легко гладилась, во время стирки советуют добавлять небольшое количество глицерина. Особенно удачно это средство применять во время стирки одежды из натурального хлопка и махровых полотенец.

Для одного цикла стирки достаточно отмерить одну крышечку от флакона глицерина. Средство необходимо добавлять прямя во время загрузки одежду в барабан. Его капают в отсек для кондиционера, либо на белье.

Одного применения хватит на несколько будущих стирок. Белье очень долго будет оставаться свежим и мягким. К тому же глицерин снижает возникновение статического электричества. Так что после стирки вещи больше не должны биться током.

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