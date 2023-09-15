Чтобы устранить запах мочи в туалете, загляните на кухню: эти продукты помогут забыть про неприятные запахи

Эти советы позволят эффективно очистить ваш туалет

Туалет, несомненно, является тем местом, где нам больше всего нужно чувствовать себя комфортно и расслабленно. Однако часто бывает так, что этот "покой" может нарушать стойкий запах мочи, который может сохраняться даже после тщательной очистки. К счастью, есть несколько советов, как избавиться от этого неприятного запаха.

Чтобы не краснеть перед гостями за неприятные ароматы, исходящие из вашего туалета, вам нужно заглянуть на кухню, пишет портал santeplus. Все потому, что там есть те продукты, которые эффективно борются с такой проблемой.

Как избавиться от запаха мочи в туалете

Пищевая сода

Чтобы удалить запах мочи, ваш лучший союзник — пищевая сода. Посыпьте всю поверхность унитаза этим белым порошком, затем оставьте на несколько минут, а после смойте.

Уксус

Уксусная кислота не только очищает, но также нейтрализует запахи и следы мочи, которые могут остаться в вашем туалете. Просто смешайте столовую ложку этого продукта с литром горячей воды, распылите жидкость на стенки унитаза. Оставьте на пятнадцать минут, а затем протрите влажной тканью из микрофибры.

Кофейная гуща

Кофейная гуща — отличный союзник в устранении запаха мочи. Кофе не только поглощает все неприятные запахи, но и оставляет приятный аромат в ванной комнате. Рассыпьте одну-две столовые ложки в унитаз, оставьте на 15 минут, прежде чем смыть.

Ранее мы рассказывали, какие два ингредиента очистят ваш унитаз лучше, чем отбеливатель. Средство зарекомендовало себя на протяжении многих лет.