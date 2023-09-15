Гениальный трюк для уборки во всем доме: забудете о пыли на месяц
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Рассказываем, как приготовить своими руками чудо-раствор для уборки
Апельсины очень популярны из-за своего вкуса и содержания витамина С. Из них, например, можно приготовить вкуснейший апельсиновый лимонад. Но иногда вы просто не знаете, что делать с их кожурой.
Портал santeplus делится одним полезным лайфхаком по использованию апельсиновых корок для обслуживания вашего дома. Все, что вам нужно сделать — это приготовить из них натуральное природное чистящее средство.
Как использовать апельсиновые корки для уборки
Возможно, вы этого не знаете, но этот продукт обладает такими свойствами, подходящими для:
- очистки;
- дезинфекции;
- и даже для удаления накипи.
Сначала возьмите герметичную бутылку или банку, белый уксус и апельсиновую цедру. Поместите апельсиновые шкурки в контейнер и залейте его белым уксусом.
Затем дайте смеси настаиваться примерно две недели. По истечении этого периода откройте емкость, процедите и выбросьте апельсиновую кожуру. Далее смоченный в апельсине уксус разведите водой. У вас должен получиться раствор из 50% воды и 50% уксуса.
Поместите смесь в бутылку с распылителем и используйте ее как чистящее средство для гостиной, кухни и даже ванной комнаты. Этот натуральный продукт позволит вам избавиться от пыли, тщательно очистить столешницу, раковину и даже кухонную утварь, загрязненную известковым налетом.
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