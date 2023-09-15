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Самый жесткий жир сойдет на глазах: как вернуть идеальную чистоту сковородке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Сковородка будет теперь как новая Новость обновлена 15 сентября 2023, 17:49
Сковородка будет теперь как новая. Фото Youtube

Точно пригодится кока-кола

Если ни моющие средства, ни жесткие щетки не могут избавить сковороду от старого многолетнего нагара, попробуйте этот полезный совет. Для удаления самых устойчивых и буквально каменных отложений с посуды можно воспользоваться следующим методом.

Все, что вам пригодится для помощи, — это средства, которые, возможно, уже есть в вашем доме. Достаточно подготовить пищевую соду, бумажные полотенца, кока-колу, моющее средство для посуды и зубную пасту, пишет cpykami.

Как почистить сковороду от нагара

Открутите ручку и поместите сковородку в удобный таз. Полейте ее колой, а сверху посыпьте содой. Покройте бумажными полотенцами и еще раз пропитайте всю поверхность колой. Переверните сковородку и повторите этот процесс с другой стороны. Затем аккуратно залейте все кипятком. Дайте остыть полностью. Салфетками удалите жир и нагар. Оставшийся нагар уберите с помощью соды, моющего средства и зубной пасты. Тщательно потрите жесткой губкой до полного очищения, а затем промойте под проточной водой. Прикрепите ручку обратно.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.

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#Сковорода #Лайфхак #Сковородка