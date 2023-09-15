Неприятный запах пропадет навсегда: просто поставьте это в свой холодильник

Апельсиновые корки с еще одним ингредиентом сработают как природный освежитель воздуха

Мало кто об этом задумывался, выбрасывая корки после очистки апельсина. А ведь этот натуральный продукт может реально помочь вам по хозяйству. Например, апельсиновые корки можно применить как природное средство для уборки дома. Таким образом вы не только будете использовать экологически чистое вещество, но и сэкономите на покупке дорогостоящих химических очистителей.

А еще портал santeplus предлагает попробовать этот продукт в качестве природного дезодоранта. Если вы не знаете, что делать с апельсиновыми корками, вы можете поставить их как освежитель воздуха.

Как можно использовать шкурки от апельсина

Вы можете держать апельсиновые корки в своем холодильнике или других местах, подверженных неприятным запахам. Это поможет дезодорировать и ароматизировать эти зоны и комнаты вашего интерьера. Для этого просто насыпьте в апельсиновую кожуру одну чайную ложку пищевой соды, чтобы она лучше впитывала неприятные запахи.

Вы также можете поместить их на дно мусорного ведра, в обувь или шкаф. Для этого положите высохшую шкурку этого цитрусового плода в небольшой тканевый мешочек. Этим способом можно избавиться и от бельевой моли.

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