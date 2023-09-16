Подходят ко всему: специи, которые должны быть на вашей кухне

Универсальный перечень приправ

Мы рассказывали, как дома приготовить отличные приправы к блюдам. Теперь делимся перечнем моноспеций, которые отлично подходят большинству блюд.

Вместе с Pixeinform рассказываем, какие ароматные добавки должны быть на каждой кухне, конечно, если вы их любите. Этот материал — возможность убедиться, укомплектованы ли ваши полки, но никак не указание на покупку.

Черный перец

Он используется практически везде, это очень популярный компонент. Молотый черный перец делает вкус блюд значительно ярче и насыщеннее. А вот перец горошком – идеален к бульонам, которые вы собираетесь процеживать, и просто незаменим в закрутках.

Лавровое письмо

Лучше всего иметь эту специю в двух вариантах: молотом и цельном. Лавровый лист используется не только для приготовления первых блюд, куда листья кладутся целыми, а затем достаются. Молотый перец очень подходит блюдам из мяса и фарша.

Куркума

Это компонент-цвет. Она практически не дает вкуса, зато делает все богатым и золотистым. А еще если использовать ее в кулинарии на постоянной основе, то можно значительно улучшить состояние организма.

Паприка

Это универсальная специя для тех, кто любит яркую и вкусную еду. Даже одна щепотка ароматной паприки заставит обычное блюдо превратиться в неузнаваемость. Паприка бывает как обычная, так и копченая.

Тмин

Этот компонент можно использовать как целым, так и в молотом виде. С ним можно смело экспериментировать – особенно, если вам нравится его вкус и запах. Но даже небольшое количество тмина придает пище особый вкус и аромат.

Не бойтесь пробовать новые вкусы и сочетания – так можно найти для себя что-нибудь прекрасное. Именно так, пожалуй, и придумали необычный и сытный салат "Тбилиси".