Лучше влажных салфеток: зачем натирать туалетную бумагу мылом

Полезный лайфхак для тех, кто любит пикники

Во время отдыха на природе и в поездках не всегда есть возможность тщательно вымыть руки с мылом. Конечно можно использовать влажные салфетки, но и они не всегда справляются с загрязнениями. Например, если на пикнике руки были вымазаны жирным соусом. В таком случае поможет туалетная бумага, с помощью которой также можно убрать неприятный запах в холодильнике.

Своим способом изготовления замены влажным салфеткам поделился блогер Come Cucinare.

Полезное средство для путешествий и отдыха на природе можно сделать буквально за пару часов. Для этого понадобится туалетная бумага, нож и жидкое мыло.

Необходимо оторвать несколько слоев туалетной бумаги и положить на стол.

С помощью кухонного ножа или лопатки нужно аккуратно нанести и распределить жидкое мыло по поверхности бумаги.

После того как бумага высохнет, ее можно сложить в контейнер или другую емкость и брать с собой в поездки.

Все, что необходимо будет сделать — полить небольшой кусочек бумаги водой. Руки быстро намылятся и все загрязнения без труда смоются.

Ранее "Телеграф" делился чистым методом мытья плиты с помощью туалетной бумаги.