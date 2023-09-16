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Чайник будет как новый: один подручный продукт легко очистит всю накипь

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Кухонная утварь нуждается в регулярной чистке Новость обновлена 16 сентября 2023, 08:47
Кухонная утварь нуждается в регулярной чистке. Фото Freepik

Известковый налет внутри чайника можно снять без химических средств

Чайником мы регулярно пользуемся в повседневной жизни. И как любые кухонные приборы и поверхности, которые постоянно контактируют с водой, он подвержен проблеме образования известковой накипи. Как и отмыть кран от налета, очистить чайник от таких загрязнений можно и без бытовой химии, которая дорого стоит.

Чтобы очистить чайник от известковых отложений, портал Express советует попробовать простой и доступный лайфхак. Для него потребуется лишь один обыденный продукт и вода.

Как очистить электрический чайник от накипи

Регулярная очистка чайника от накипи поможет вам избежать появления странного вкуса в ваших горячих напитках, а также продлит срок службы вашего устройства. Все, что вам понадобится, — это обычный столовый уксус или лимонная кислота, а также чистая вода:

  • Отключите чайник от сети.
  • Тщательно протрите внешнюю поверхность прибора.
  • Наполните чайник водой на 3/4.
  • Добавьте немного белого уксуса или лимонной кислоты.
  • Долейте воду до максимальной отметки.
  • Включите чайник и доведите до кипения.
  • После этого отключите прибор от сети и оставьте смесь внутри на несколько часов.

Затем осторожно вылейте и тщательно промойте чайник изнутри. Наполните его чистой водой и вновь закипятите. Эту воду тоже вылейте, промойте прибор водой — и ваш чайник теперь чист и готов к использованию.

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