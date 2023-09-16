Как высушить мокрую обувь зимой: четыре действенных лайфхака

Действенные лайфхаки для вашей обуви зимой – доступны каждому.

Каждое время года определяется определенными заботами. Зимой одна из таких проблем – это мокрая обувь и потребность периодически ее сушить, что всегда доставляет хлопот. Однако, обычная поваренная соль поможет быстро высушить ваши ботинки.

Простыми лайфхаками, как спасти обувь, делится TheLime. Если вы попали под дождь или мокрый снег и промочили любимую пару обуви – эти советы для вас.

Как можно использовать обычную соль

Нужно соль высушить на сковороде, насыпать в плотный носок и распределить равномерно внутри сапога или ботинка. Если соль уже не горячая, а обувь еще мокрая – повторите все действия еще раз.

Старые газеты

В случае, если у вас нет достаточной соли или по определенным причинам вам не подходит такой лайфхак, можно использовать другой способ. Возьмите много газет или ненужной бумаги. Сжимайте их и разместите плотно внутри обуви. Через некоторое время бумажные вкладки замените свежими.

Такой способ подходит для любой обуви, даже для самой требовательной — замшевой. Однако есть нюансы – газеты могут оставить на светлой подложке следы краски, поэтому их можно заменить обычной туалетной бумагой. Также, если ваши ботинки кожаные, не набивайте их бумагой слишком сильно – можете растянуть или деформировать обувь.

Силикагель

Еще один способ вместо соли и газет — для сушки обуви отлично подойдет силикагель, который часто кладут в коробки с обувью: белые пакетики, наполненные прозрачными шариками. Внутрь влажного пара обуви положите такие пакетики на несколько часов. Если хотите применить гель снова – просушите его на батарее или феном в среднем режиме.

Пылесос

Иногда высушить обувь нужно очень быстро. Если вы спешите и нет времени сушить соль и искать старые газеты — можно воспользоваться пылесосом. Вычислите, что один ботинок у вас уйдет около 15 минут, чтобы хорошо просушить.

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