Как спасти севший шерстяной свитер: топ-6 хитрых трюков и будет, как новый
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Вернуть севшей вещи прежний вид можно в домашних условиях
Отжим в стиральной машине или слишком горячая вода может привести к тому, что шерстяной свитер потеряет свою исходную форму. Это и правда очень неприятная ситуация с дорогим вам предметом гардероба, как и тот случай, когда любимые черные вещи теряют цвет. К счастью, некоторые продукты, которые есть у вас дома, позволят вам как восстановить черный цвет одежды, так и вернуть севшим изделиям прежний вид.
Портал santeplus отмечает, что не обязательно сразу бежать в химчистку. Из этой плохой ситуации можно попробовать выйти самостоятельно.
Как растянуть севший шерстяной свитер — способы
- Белый уксус
Приготовьте в миске достаточное количество теплой воды с белым уксусом. Пропорция — одна кофейная чашка на литр. Окуните одежду и оставьте на ночь. На следующий день вы заметите изменения. Немного растяните вещь на несколько минут. Тщательно промойте чистой водой и не отжимайте. Разложите свитер на махровые полотенца и дайте высохнуть при комнатной температуре.
- Кондиционер для волос
Другой способ, чтобы помочь вашей вязаной вещи восстановить свою эластичность, – это использовать кондиционер. В теплую или даже холодную воду налейте большую ложку средства, оставьте на четыре часа. Время от времени осторожно растягивайте изделие. Прополощите свитер в чистой воде. Во время полоскания добавьте стакан белого уксуса. Уложите одежду между двумя махровыми полотенцами и высушите на воздухе.
- Глицерин
Наша третья техника — использование натурального увлажняющего продукта, который помогает расслабить шерстяные волокна. Если у вас нет дома глицерина, вы легко найдете его в аптеке или в отделе косметики. Добавьте глицерин в воду из расчета одна ложка на литр, выдержите некоторое время. Прополощите вещь с уксусом и высушите.
- Душ
Самый веселый из всех советов — для него не нужно никакого конкретного ингредиента, только горячая вода и ваше участие. Кто не мечтал однажды принять душ полностью одетым, как в кино? Наденьте тот свитер, который стал слишком узким. Под действием горячей воды в течение четверти часа или меньше он вернет свою форму.
- Белая фасоль
Вода, оставшаяся после варки белой фасоли, позволит вашему севшему свитеру восстановить прочность и форму. Процедите отвар и поместите в него вещь примерно на пятнадцать минут. Затем хорошо прополощите и высушите.
- Алоэ вера
Это растение, хорошо известное на протяжении веков своими полезными свойствами для кожи и волос, вы можете применить для возвращения формы севшему шерстяному свитеру. Используйте одну кофейную чашку сырого сока на литр воды, затем действуйте так же, как и в предыдущих рекомендациях.
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