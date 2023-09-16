Как спасти севший шерстяной свитер: топ-6 хитрых трюков и будет, как новый

Вернуть севшей вещи прежний вид можно в домашних условиях

Отжим в стиральной машине или слишком горячая вода может привести к тому, что шерстяной свитер потеряет свою исходную форму. Это и правда очень неприятная ситуация с дорогим вам предметом гардероба, как и тот случай, когда любимые черные вещи теряют цвет. К счастью, некоторые продукты, которые есть у вас дома, позволят вам как восстановить черный цвет одежды, так и вернуть севшим изделиям прежний вид.

Портал santeplus отмечает, что не обязательно сразу бежать в химчистку. Из этой плохой ситуации можно попробовать выйти самостоятельно.

Как растянуть севший шерстяной свитер — способы

Белый уксус

Приготовьте в миске достаточное количество теплой воды с белым уксусом. Пропорция — одна кофейная чашка на литр. Окуните одежду и оставьте на ночь. На следующий день вы заметите изменения. Немного растяните вещь на несколько минут. Тщательно промойте чистой водой и не отжимайте. Разложите свитер на махровые полотенца и дайте высохнуть при комнатной температуре.

Кондиционер для волос

Другой способ, чтобы помочь вашей вязаной вещи восстановить свою эластичность, – это использовать кондиционер. В теплую или даже холодную воду налейте большую ложку средства, оставьте на четыре часа. Время от времени осторожно растягивайте изделие. Прополощите свитер в чистой воде. Во время полоскания добавьте стакан белого уксуса. Уложите одежду между двумя махровыми полотенцами и высушите на воздухе.

Глицерин

Наша третья техника — использование натурального увлажняющего продукта, который помогает расслабить шерстяные волокна. Если у вас нет дома глицерина, вы легко найдете его в аптеке или в отделе косметики. Добавьте глицерин в воду из расчета одна ложка на литр, выдержите некоторое время. Прополощите вещь с уксусом и высушите.

Душ

Самый веселый из всех советов — для него не нужно никакого конкретного ингредиента, только горячая вода и ваше участие. Кто не мечтал однажды принять душ полностью одетым, как в кино? Наденьте тот свитер, который стал слишком узким. Под действием горячей воды в течение четверти часа или меньше он вернет свою форму.

Белая фасоль

Вода, оставшаяся после варки белой фасоли, позволит вашему севшему свитеру восстановить прочность и форму. Процедите отвар и поместите в него вещь примерно на пятнадцать минут. Затем хорошо прополощите и высушите.

Алоэ вера

Это растение, хорошо известное на протяжении веков своими полезными свойствами для кожи и волос, вы можете применить для возвращения формы севшему шерстяному свитеру. Используйте одну кофейную чашку сырого сока на литр воды, затем действуйте так же, как и в предыдущих рекомендациях.

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