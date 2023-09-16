Крышка унитаза снова станет белой: помойте ее простым средством

Благодаря этому лайфхаку крышка для унитаза будет сиять как новая

Как бы тщательно и регулярно ни ухаживали бы за сантехникой, крышка унитаза со временем теряет белизну. Пластик становится желтоватым и имеет неприятный вид, который создает впечатление, что сантехнике много лет и ее плохо моют. Но есть очень простой способ вернуть пластиковой крышку унитаза белизну.

Для приготовления средства понадобятся уксус и сода. Но просто смешать их будет недостаточно. Стакан уксуса нужно перелить в кастрюлю и поставить на плиту. На небольшом огне нужно подогреть уксус, но не доводить его до кипения. Когда он прогреется приблизительно до 40 градусов, кастрюлю можно снимать с огня.

Затем к уксусу нужно добавить соду. Ее нужно такое количество, чтобы получилась паста.

Полученный состав нанесите на крышку унитаза и оставьте действовать. Лучше всего оставить чистящее средство на поверхности крышки на целую ночь. Утром останется при помощи мягкой тряпки удалить пасту с крышки унитаза и протереть поверхность влажной тряпкой.

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