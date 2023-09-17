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Добавьте в рис и удивитесь результату: необычные хитрости с уксусом, о которых мало кто знает

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Оказывается, это очень ценный продукт
Оказывается, это очень ценный продукт. Фото blitz.if.ua

Несколько лайфхаков, как использовать уксус в кулинарии

Уксус является незаменимым ингредиентом в кухне. Чаще кулинары добавляют его в выпечку или же при консервировании хрустящих огурцов.

Но опытные кулинары знают еще несколько уловок, как можно использовать эту кислоту. Вместе с Рrostoway о них и расскажем.

Как можно использовать уксус

С помощью уксуса можно "реанимировать" увядшую зелень. Для этого разведите 1-2 ложки уксуса в холодной воде и отправьте зелень в жидкость. Через 15 минут она будет выглядеть так, словно вы только что сорвали ее с грядки.

Уксус поможет сделать рис рассыпчатым. Вместе с водой в кашу добавьте ложечку кислоты – и результат вас поразит.

Если в рецепте указывается сок лимона и у вас не оказалось фрукта под рукой, уксус с легкостью его заменит. Одну ложку лимона заменит четверть чайной ложки уксуса.

Если куриные яйца во время варки трескаются, вам также поможет уксус. Добавьте в кастрюлю 2 ложки кислоты и можете спокойно готовить яйца – трещины им не страшны.

Если же ваши деревянные разделочные доски пахнут продуктами, проблему можно решить с помощью этой кислоты. Просто протрите доску смоченной в уксусе тряпкой, уберутся не только запахи, но и исчезнут вредные микроорганизмы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить уксус в консервации. Эти хитрости вам помогут, если дома не оказалось кислоты.

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#Уксус #Лайфхак