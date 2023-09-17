Как вернуть вкус залежавшемуся кофе: смешайте его с этими продуктами

Вернуть вкус и аромат старому кофе очень просто

Даже самый качественный кофе со временем теряет свои вкусовые качества. Особенно, если забывать плотно закрывать упаковку, или хранить продукт в неподходящих условиях.

Кофе в зернах и молотый можно хранить до 5 лет. На деле же оказывается, что после открытия пачки напиток очень быстро теряет свой аромат и вкус. Кофеманы нашли способы, как освежить залежавшийся кофе.

Как освежить кофе в зернах

Если кофейные зерна больше не издают аромат, попробуйте положить их в емкость и залить холодной кипяченой водой на пол часа. Затем слейте воду и вложите зерна на противень, после чего отправьте на 10 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Благодаря этой хитрости кофейным зернам вернется первоначальный аромат и вкус.

Как вернуть вкус молотому кофе, который выветрился

Как и в случае с зернами, кофе нужно прогреть. Для этого высыпьте его на сковороду, добавьте совсем немного соли и прогрейте 5 минут. Аромат и вкус кофе значительно улучшится.

Также старый молотый кофе можно реанимировать, пересыпав его в емкость, которая плотно закрывается и добавив к нему пару кусочков темного шоколада. Либо же во время заваривания добавьте в турку с готовым напитком треть чайной ложки какао. Это также улучшит вкус старого кофе.

Для того чтобы кофе не терял свои качества, плотно закрывайте упаковку с ним с помощью зажимов. Еще лучше хранить его в стеклянной или металлической упаковке, которая плотно закрывается.

Ранее "Телеграф" делился советами, как отличить натуральный кофе от подделки прямо в магазине.