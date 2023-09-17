О плесени забудете: из чего сделать мощное средство против грибка в ванной

Не тратьте деньги на магазинные химикаты, удалить плесень помогут подручные предметы

В ванной комнате нередко развивается плесень из-за повышенного уровня влажности. Бактерии "захватывают" душевую кабину, стены, ванну и швы между плиткой. Однако справиться с грибком помогут подручные материалы.

Чтобы избавиться от плесени в ванной комнате, воспользуйтесь двумя знакомыми в домашнем обиходе средствами. Об этом рассказывает Express.

Так, отменный помощником в борьбе с плесенью станет пищевая сода. Чтобы лайфхак сработал, вам нужно использовать чайную ложку пищевой соды и воду в распылителе. Распылите средство непосредственно на плесень. Так вы не только удалите грибок, а и устраните запах сырости или затхлости.

Альтернативное решение, но не менее доступное и эффективное, удалить грибок в ванной с помощью уксуса. Распылите его в неразбавленном виде прямо на заплесневелый участок и оставьте на один-два часа, прежде чем стереть.

Как приготовить домашнее средство против плесени

Чтобы результат был блестящим, смешайте пищевую соду, уксус и воду. Мощный раствор убьет более стойкую плесень. Особенно уделите внимание углам, краям и другим скрытым местам, где часто прячется грибок.

Кроме того, стоит вовремя устранять любые утечки в ванной комнате, чтобы предотвратить появление грибка. Проветривание помещения – еще одна необходимая мера, чтобы избежать сырости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что плесень может появляться внутри стиральной машины. С помощью действенного метода от грибка легко избавиться.