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Одним взмахом руки: как легко отмыть сковороду от жира

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Каждый вид сковороды требует отдельного “подхода”
Каждый вид сковороды требует отдельного “подхода”. Фото Freepik

Эти хитрости упростят вам жизнь

Грязные жирные сковороды – та еще неприятность. После приготовления пищи очень не хочется долго отмывать их долго от грязи и жира.

Вместе с 24 Каналом расскажем, как правильно мыть сковородки в зависимости от их материала. С помощью этих хитростей работа превратится в игру.

Как просто и быстро отмыть сковороду от грязи и жира

Чугунную сковороду можно мыть жесткими губками. Их покрытие от этого не испортится.

Также вам поможет раствор на основе соды или соли с уксусом. Просто посыпьте сковороду порошком и налейте туда уксус. Подождите около часа, после очистите жесткой щеткой.

Сковороды из алюминия не стоит мыть агрессивными щетками или мочалками — рискуете оставить царапины. Для них подойдут мягкие чистящие средства.

Такое средство можете приготовить сами: просто смешайте зубной порошок, соду и мыло. Так вы эффективно почистите от жира вашу сковороду.

Сковороды из керамики также требовательны и чистить их нужно очень аккуратно. После каждого приготовления пищи сковороду следует вытирать бумажной салфеткой, чтобы впитывался жир. Для чистки такой сковороды подойдут также газировка, кола или пепси. Просто вылейте жидкость в посуду на несколько часов, после просто вытрите губкой.

Сковороды из нержавеющих материалов очень удобны и практичны. Очистить их можно солевым раствором, сочетанием соды и уксуса или активированным углем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить сковороду от нагара. Все, что вам понадобится — это мыло и терка.

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