С этими трюками ваша духовка будет сиять: чистим жир легко и быстро

Простые советы по эффективной уборке помогут справиться с любым загрязнением

Вы вытерли столешницы, опорожнили мусорное ведро и хорошо почистили чайник, но до безупречной кухни осталась только одна работа. И, вероятно, это та, которую вы откладывали на потом дольше всего.

Портал Good Housekeeping отмечает, что это нелюбимая и непопулярная домашняя работа. Но следуя этим рекомендациям, вы сможете упростить процесс.

Как почистить духовку от жира и нагара

Замочите полки духовки:

Наполните раковину горячей водой.

Растворите в ней 250 г кристаллической соды.

кристаллической соды. Поместите решетки духовки в раствор на 1 час .

. Сотрите пригоревшую пищу смятым шариком кухонной фольги.

Промойте и дайте высохнуть.

Если ваша раковина слишком мала, используйте другую подходящую емкость. Используйте мягкие абразивные средства, чтобы очистить твердую пищу и жир. Всегда одевайте резиновые перчатки.

Внутри духовки удалите остатки пищи с помощью пластиковой лопатки или скребка для варочной керамической поверхности. Обработайте поверхности, натерев пастой из пищевой соды и воды. Оставьте на 15-20 минут, затем протрите влажной салфеткой из микрофибры. Желательно положить старое полотенце под дверцу духовки, прежде чем чистить ее, чтобы улавливать капли.

Как поддерживать духовку в чистоте

Чтобы сберечь ее чистой и сверкающей, используйте эти приемы:

Прежде чем использовать духовку, выстелите дно или куском фольги, или одним из специальных листов для духовки, которые легко моются. Эти антипригарные листы бывают разных размеров, чтобы подходить в духовку любого размера.

Используйте пакеты для жарки мяса, рыбы или даже овощей. Тогда во время приготовления не будет разливаться или брызгать жир.

Очищайте сразу после использования.

Как очистить духовку от жира паром — как только вы закончите пользоваться духовкой, поставьте внутрь жаропрочную миску с водой и нагревайте ее при высокой температуре в течение 20 минут. Это поможет размягчить грязь и жир. Когда внутренние поверхности достаточно остынут, удалите с них грязь.

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