С этими трюками ваша духовка будет сиять: чистим жир легко и быстро
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Простые советы по эффективной уборке помогут справиться с любым загрязнением
Вы вытерли столешницы, опорожнили мусорное ведро и хорошо почистили чайник, но до безупречной кухни осталась только одна работа. И, вероятно, это та, которую вы откладывали на потом дольше всего.
Портал Good Housekeeping отмечает, что это нелюбимая и непопулярная домашняя работа. Но следуя этим рекомендациям, вы сможете упростить процесс.
Как почистить духовку от жира и нагара
Замочите полки духовки:
- Наполните раковину горячей водой.
- Растворите в ней 250 г кристаллической соды.
- Поместите решетки духовки в раствор на 1 час.
- Сотрите пригоревшую пищу смятым шариком кухонной фольги.
- Промойте и дайте высохнуть.
Если ваша раковина слишком мала, используйте другую подходящую емкость. Используйте мягкие абразивные средства, чтобы очистить твердую пищу и жир. Всегда одевайте резиновые перчатки.
Внутри духовки удалите остатки пищи с помощью пластиковой лопатки или скребка для варочной керамической поверхности. Обработайте поверхности, натерев пастой из пищевой соды и воды. Оставьте на 15-20 минут, затем протрите влажной салфеткой из микрофибры. Желательно положить старое полотенце под дверцу духовки, прежде чем чистить ее, чтобы улавливать капли.
Как поддерживать духовку в чистоте
Чтобы сберечь ее чистой и сверкающей, используйте эти приемы:
- Прежде чем использовать духовку, выстелите дно или куском фольги, или одним из специальных листов для духовки, которые легко моются. Эти антипригарные листы бывают разных размеров, чтобы подходить в духовку любого размера.
- Используйте пакеты для жарки мяса, рыбы или даже овощей. Тогда во время приготовления не будет разливаться или брызгать жир.
- Очищайте сразу после использования.
Как очистить духовку от жира паром — как только вы закончите пользоваться духовкой, поставьте внутрь жаропрочную миску с водой и нагревайте ее при высокой температуре в течение 20 минут. Это поможет размягчить грязь и жир. Когда внутренние поверхности достаточно остынут, удалите с них грязь.
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