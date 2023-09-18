Укр

С этими трюками ваша духовка будет сиять: чистим жир легко и быстро

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уборка в кухне может быть простым делом Новость обновлена 18 сентября 2023, 10:54
Уборка в кухне может быть простым делом. Фото Freepik

Простые советы по эффективной уборке помогут справиться с любым загрязнением

Вы вытерли столешницы, опорожнили мусорное ведро и хорошо почистили чайник, но до безупречной кухни осталась только одна работа. И, вероятно, это та, которую вы откладывали на потом дольше всего.

Портал Good Housekeeping отмечает, что это нелюбимая и непопулярная домашняя работа. Но следуя этим рекомендациям, вы сможете упростить процесс.

Как почистить духовку от жира и нагара

Замочите полки духовки:

  • Наполните раковину горячей водой.
  • Растворите в ней 250 г кристаллической соды.
  • Поместите решетки духовки в раствор на 1 час.
  • Сотрите пригоревшую пищу смятым шариком кухонной фольги.
  • Промойте и дайте высохнуть.

Если ваша раковина слишком мала, используйте другую подходящую емкость. Используйте мягкие абразивные средства, чтобы очистить твердую пищу и жир. Всегда одевайте резиновые перчатки.

Внутри духовки удалите остатки пищи с помощью пластиковой лопатки или скребка для варочной керамической поверхности. Обработайте поверхности, натерев пастой из пищевой соды и воды. Оставьте на 15-20 минут, затем протрите влажной салфеткой из микрофибры. Желательно положить старое полотенце под дверцу духовки, прежде чем чистить ее, чтобы улавливать капли.

Как поддерживать духовку в чистоте

Чтобы сберечь ее чистой и сверкающей, используйте эти приемы:

  • Прежде чем использовать духовку, выстелите дно или куском фольги, или одним из специальных листов для духовки, которые легко моются. Эти антипригарные листы бывают разных размеров, чтобы подходить в духовку любого размера.
  • Используйте пакеты для жарки мяса, рыбы или даже овощей. Тогда во время приготовления не будет разливаться или брызгать жир.
  • Очищайте сразу после использования.

Как очистить духовку от жира паром — как только вы закончите пользоваться духовкой, поставьте внутрь жаропрочную миску с водой и нагревайте ее при высокой температуре в течение 20 минут. Это поможет размягчить грязь и жир. Когда внутренние поверхности достаточно остынут, удалите с них грязь.

Ранее мы рассказывали, как самому приготовить чудо-раствор для очистки кухонных поверхностей. Для этого спрея понадобится белый уксус и еще один совершенно неожиданный ингредиент.

Теги:
#Уборка #Лайфхак