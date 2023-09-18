Обычные голубцы станут втрое вкуснее благодаря простому трюку

Простая деталь изменит вкус голубцов

Мы рассказывали, как быстро подготовить капусту на голубке с помощью микроволновки. Теперь делимся трюком, который сделает блюдо гораздо вкуснее.

Голубцы – это традиционное блюдо. По рецепту начинку из фарша, овощной зажарки и отварного риса заворачивают и отпаренные капустные листья и тушат на слабом огне. Мало кто знает, но голубцы можно приготовить втрое вкуснее, если немного изменить технологию приготовления. На Pixelinform рассказали о лайфхаке по приготовлению голубцов, которым пользуются профессиональные кулинары.

Как приготовить голубцы

Секрет максимально прост: перед тем, как тушить голубцы, их следует немного обжарить на небольшом количестве с обеих сторон масла. Это значительно улучшит вкус голубцов, "скрепит" их. Такие голубцы точно не разварятся во время тушения.

Обжаривать голубцы перед непосредственным приготовлением нужно на среднем огне. Крышку использовать не нужно.

Масло в сковородку следует налить совсем немного. Голубцы должны с обеих сторон подрумяниться. Также мы рассказывали о наборе универсальных специй, которые должны быть на кухне.